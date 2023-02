Umělá inteligence se díky projektu ChatGPT od společnosti OpenAI, která generuje psaný text, dočkala obřího zájmu. A to pochopitelně také od investorů. Problém pro mnohé z nich je, že většina společností působících v AI jsou soukromé start-upy a projekty, do kterých nelze investovat prostřednictvím burzy. Přesto existují způsoby, jak může běžný investor z tohoto staronového trendu těžit. Pokud se umělá inteligence prosadí, vyřeší se její technické a právní otázky a bude generovat zisky.

Jestli se to podaří, mohou z tohoto trendu těžit velké technologické společnosti, zejména Alphabet, Microsoft a Amazon. První dva jmenovaní jsou nyní známí právě zaváděním chatbotů v rámci svých prohlížečů, ale já osobně vidím příležitosti jinde. Zmíněné tři společnosti poskytují většinu světového výpočetního výkonu v cloudu, na kterém umělá inteligence běží, a každá z nich má skutečně miliardy zákazníků. Jen Google disponuje devíti službami, které využívá více než jedna miliarda lidí. Společnost Microsoft je na tom obdobně.

Takové množství uživatelů znamená obrovské objemy dat, na kterých se může umělá inteligence učit a zlepšovat. Tyto společnosti je pak mohou využívat stovkami způsobů. Od automatického generování obrázků v aplikaci PowerPoint od společnosti Microsoft přes zvýšení efektivity zpracování dat pro jiné společnosti v cloudu v případě Amazonu až po úpravu fotografií v telefonech Pixel u firmy Google.

To, co v současnosti vidíme v oblasti umělé inteligence, je pro mě spíše ukázkou toho, jak je tato technologie uchopitelná pro běžné lidi. Jsem však přesvědčen, že v příštích letech budeme svědky velkého množství dalších integrací do různých služeb. Vítězi mohou být velké technologické společnosti. A na rozdíl od mnoha jiných trendů posledních let půjde o skutečně využitelnou technologii s velkým potenciálem pozitivního dopadu na produktivitu.