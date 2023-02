Až o desítky procent zdražuje pitná voda po celém Česku. Ceny vodného a stočného reagují na inflaci a domácnosti ve všech krajích to od začátku letošního roku naplno pociťují. Například Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS Turnov) zvýšila ceny téměř o 17 procent, což se týká 22 obcí. Za metr krychlový zaplatí místní skoro 138 korun, loni to bylo o 20 korun méně. Podle propočtů VHS Turnov to pro průměrnou domácnost znamená měsíčně nárůst nákladů za vodu zhruba o 170 korun.

A podobná situace od ledna nastala i ve dvanáctitisícovém Vrchlabí na Trutnovsku. Od ledna tu cena vzrostla o více než devět procent, na 98 korun za metr krychlový. Při průměrné spotřebě 90 litrů na osobu a den zaplatí tento rok tříčlenná rodina ve Vrchlabí za vodu zhruba 9700 korun, tedy asi o 830 korun více než loni.

Ještě víc si za vodu připlatí na Jihlavsku. Tady bude otočení kohoutkem dražší o třetinu, konkrétně o 29 procent. Místní tu zaplatí přes 143 korun za metr krychlový. Právě na Jihlavsku je zdražení jedno z nejvyšších v Česku. Pociťuje to například tamější obec Dušejov na Vysočině. Pro vesnici se čtyřmi stovkami obyvatel je třetinové zdražení citelné. „V souvislosti se zdražením se už na Obecní úřad Dušejov obrátil jeden místní občan. Vyjádřil obavu, že pokud stoupne cena vody, přibudou černé vrty a nelegální odběry,“ říká pro HN starostka obce Zdeňka Bradáčová.

Jak zdražuje vodné a stočné v roce 2023 ve vybraných oblastech Praha +18,5 %, 128,13 Kč/m3 Jičínsko +10 %, 94,96 Kč/m3 Jesenicko +18 %, 106,7 Kč/m3 Brno +17 %, 102 Kč/m3 Přerovsko +23 %, 104 Kč/m3 Prostějovsko +18 %, 115,25 Kč/m3 Jihlavsko +29 %, 143 Kč/m3 Frýdlantsko +6,3 %, 146,76 Kč/m3

Z obecních budov nejvíc vody spotřebuje základní a mateřská škola. Obecní úřad se teď zaměří na to, aby se nikde v budovách vodou neplýtvalo, provoz ale nijak omezovat nebudou. „Pokud by nyní obec stavěla novou budovu, určitě bychom uvažovali také o využití šedých vod,“ zmiňuje Bradáčová.

Vliv má i dražší chemie a práce

Důvody, proč vodárenské společnosti napříč kraji zdražují, jsou všude stejné: zvyšující se ceny energií a celková inflace.

„Vliv inflace a války na Ukrajině přinesly mimořádně vysoký růst cen elektrické energie, materiálů, chemie a podobně,“ říká ředitel VHS Turnov Milan Hej­duk. Stejně tak se ale podle jeho slov snažili při stanovení nových cen nezatížit zákazníky příliš, protože lidem rostou ještě výrazněji ceny energií, potravin a služeb.

Ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olyšar podotýká, že v porovnání se skokovým růstem nákladů na ostatní životní potřeby jde opravdu jen o mírné zdražení vody. Ve Frýdlantském výběžku na Liberecku podražila od nového roku o 6,3 procenta.

„Je to dáno především tím, že nám cena za energie vzrostla výrazně, a to o 138 procent, a promítla se už do loňských cen za vodu. Další zdražování energií se díky tomu do ceny vody pro letošní rok nepromítá tak dramaticky. Navíc se nám daří šetřit díky opatřením na síti a pro příští rok jsme připravili i úspornější investiční plán,“ popisuje Petr Olyšar.

Slova vodohospodářů potvrzuje i Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. „V uplynulých třech letech rostly ceny komodit a naopak cena vodného a stočného téměř nerostla. Vodárenství je ale energeticky velmi náročný obor, a tak růst cen energií má na růst ceny vodného a stočného podstatný vliv,“ připomíná Vilém Žák.

Neméně vlivným faktorem byl ale i nárůst cen stavebních materiálů a prací, které jsou nezbytné pro zajištění dodávek vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Zvyšovat se začaly i ceny chemických přípravků, bez kterých se vodárenství také neobejde. „V neposlední řadě bylo nutné přistoupit i k navýšení mezd pracovníkům vodárenských společností. Pro zajištění dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod je zapotřebí mnoho odborných činností s vysokým podílem lidské práce,“ vysvětluje ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Vodaři: O marže nám nejde

Žák dodává, že i při aktuálním zvýšení je růst cen vodného a stočného stále pod hodnotou reálné inflace. Jinak řečeno, vodárenské společnosti chránily své odběratele před příliš vysokým růstem cen.

„To samozřejmě nelze dělat po neomezeně dlouhou dobu, protože by se to negativně odrazilo na schopnosti jednotlivých vodárenských společností vytvářet prostředky na provoz a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Až na úplné výjimky téměř žádné vodárenské společnosti v průběhu roku 2022 cenu vodného a stočného nezvyšovaly, přestože růst cen energií nastal téměř bezprostředně po vpádu Ruska na Ukrajinu,“ vyzdvihuje Žák.

Na otázku, jestli zdražení skutečně odráží jen zvýšené náklady, nebo je důsledkem zvýšení marží pro vodohospodáře, odpovídá zamítavě.

V Česku totiž pro vodné a stočné platí takzvaně věcně usměrňované ceny. Ministerstvo financí svým předpisem, tedy cenovým výměrem, určuje přísná pravidla pro stanovení cen vodného a stočného. Předpis zahrnuje také maximální přijatelnou míru zisku.

„Meziroční zvýšení cen vodného a stočného bylo vyvoláno růstem cen energií a dalších komodit, a rozhodně nikoliv růstem marže. Fakt, že výši marže ve vodárenství má stát pevně pod kontrolou, také přispěl k tomu, že vodárenství bylo jedním z prvních oborů, které se díky nařízení vlády dostaly do režimu zastropovaných cen energií,“ připomíná Žák.

Možná i proto přijímají lidé zvýšenou cenu vody smířlivě. Obce na Jihlavsku, které HN oslovily a kde cena vody stoupla o třetinu, žádné významné stížnosti od občanů nezaznamenaly. A i Sdružení oboru vodovodů a kanalizací se setkalo pouze s jednou odmítavou reakcí, která přišla e‑mailem.

V porovnání s ostatními evropskými zeměmi je cena vodného a stočného v Česku na průměrné úrovni. V případě celkových ročních plateb za vodu za domácnost pak Češi dokonce platí méně než obyvatelé většiny zemí Evropy.

Budoucnost vody Stáhněte si přílohu v PDF

Firmy šetří a dělají vodn í audity

Zdražování vody pociťují samozřejmě také firmy. Vzrostl mezi nimi proto zájem o opatření pro úspornější hospodaření s vodou. Některé podniky si již nyní nechávají zpracovat takzvaný vodní audit.

„Firmy poptávají úsporná opatření pro efektivní hospodaření s vodou výrazně více než v minulosti. Zajímá je, kde všude by ve svém provozu mohly ušetřit. Vítají pak zejména opatření, která se nepojí pouze s vodou, ale i s energetickou složkou, například s efektivnějším využitím odpadního tepla,“ říká Petr Hajný ze společnosti Hutira, která řešení pro efektivnější hospodaření s vodou realizuje.

Dodává, že rostoucí náklady na energie uvrhly společnosti do velké nejistoty. A i když mají možnost realizovat úsporné vodohospodářské opatření s návratností kolem tří let, pečlivě se rozmýšlejí a z opatrnosti investici často odkládají.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost vody.