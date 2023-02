V České republice dochází k výměně mečů. Dlouholetý premiér Andrej Babiš odchází do absolutní opozice poté, co prohrál i prezidentské volby. Ta zhruba polovina národa, která by si přála ve Strakovce ANO a na Hradě Miloše Zemana či Babiše, odchází do opozice. Pro celý náš národ bude lépe, když se k opozici – a tedy i k téměř polovině národa – budeme chovat jinak, než bylo zvykem doposud.

Miloš Zeman svou opozici karikoval jako pražskou kavárnu, štval proti ní, urážel a po svém druhém zvolení jí vzkázal, ať už drží hubu. To je zásadní nepochopení ducha a kouzla demokracie a z veliké části i celého evropského ekonomického zázraku.