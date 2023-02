My Češi jsme vynalézaví a jsme na to řádně hrdí. Jenže to má dvě stránky: světlou a temnou. Z té světlé je to mimořádná schopnost poradit si v nouzi. Z té odvrácené je to sklon všechno obejít, ošulit, očůrat. A dalo by se to samozřejmě říci ještě přímočařeji.

Odvrácenou stránku vynalézavosti nyní sledujeme v Poslanecké sněmovně. Vláda potřebuje rychle protlačit omezení valorizace důchodů, a protože se bojí, že by to nestihla, sáhla k vyhlášení stavu legislativní nouze. Bude to fungovat, to jistě. Ale jen za cenu, že se popře smysl tohoto mimořádného prostředku. Ten má být z definice reakcí na něco mimořádného a nepředvídatelného – typicky na epidemii nebo jinou katastrofu. A na potřebě snížení valorizace důchodů nic nečekaného není; na rozpočet nikdo nepodnikl teroristický útok. Vláda jenom otálela, protože se bála, že by snížení valorizace využil Babiš v prezidentské kampani. A teď, když nestíhá, se rozhodla najít skulinku v plotě, skrze kterou lze očůrat legislativní proces. Je to sice vynalézavé, efektivní, ale naprosto trapné.