Ředitelé Evropy

Co bude dělat Jiří Ovčáček? Kdyby žil nejslavnější český mluvčí na Kypru, možná by byl příštím prezidentem on. Ale proč se hned strašit tak úděsnými představami, že ano. V newsletteru Ředitelé Evropy se dozvíte i veselejší věci, třeba to, že ruský...