Tahanice o výši důchodů, jinak známá jako „boj o voliče“, je nedůstojná. Byla by v každé zemi. Proto se ve většině z nich valorizuje podle neutrálního dvousložkového vzorečku. Ne politik, to počítač nám řekne, kolik se má přidat, aby na tom nebyli důchodci hůře; a dokonce aby na tom byli lépe, jsou-li na tom lépe i pracující. Česká vláda ten důchodový vzoreček porušila. Dokonce dvakrát. Ale pozor, zatím jen ta minulá vláda. Ta, která paradoxně nyní požene plánované třetí porušení před Ústavní soud.

Legislativní nouze prý neplatí, protože na změnu důchodů bylo času dost předtím, než kumulativní inflace dosáhla zákonné hranice pro valorizaci. Ale 31. 1. už prý vzniklo legitimní očekávání plné valorizace. Nechme stranou, že inflace byla ohlášena až 10. 2. Vláda prý měla očekávat, kdy to přijde. Očekávání inflace je těžká disciplína. I oslovovaní analytici se málokdy trefí do právě probíhajícího měsíce, natožpak dopředu na dva měsíce legislativního procesu. A to i v době, kdy počítáme inflaci normálně. Teď jsme ji však nepočítali normálně. Na podzim, kdy „stát měl konat“, Český statistický úřad na tři měsíce ponížil oficiální inflaci (kvůli úspornému tarifu na energie), vždy zhruba o 3,5 bodu. To není málo. Při nižších inflacích by to znamenalo rozdíl mezi „netolerovaně vysokou“ inflací nad pásmem a zápornou inflací – poklesem cen.

Tradičně měřená inflace tak v Česku nekulminovala v lednu 2023 na hodnotě 17,5 procenta, nýbrž v listopadu na hodnotě 19,8. A nejpozději tehdy už byla reálně překročena hranice pro další valorizaci, ne až v lednu. Oficiální inflace byla však tehdy „jen“ 16,2 procenta a hranice ještě daleko. To měl snad stát státnímu úřadu říci „Stát! Cena kilowatthodiny ve skutečnosti neklesla poté, co jsme některým odběratelům dali peníze“? To mohli říci ekonomové, ale ne stát. V lednu už dotace nebyly, inflaci znovu měříme podle skutečných cen, a tak se až tehdy mohlo ukázat předchozí dosažení hranice. Ono podzimní rozhodnutí ale ještě může být argumentem u soudu.