Po loňském odchodu několika set evropských, amerických a japonských značek z Ruska vznikla v regálech tamních obchodů široká mezera. Během druhého pololetí ji částečně zaplnily firmy ze zemí, které se k západním sankcím nepřipojily. Prim nesporně hrají Číňané, což je vidět hlavně na trhu s chytrými telefony a osobními auty.

Značkové zboží četných západních firem nicméně i přes zastavení výroby v ruských továrnách nebo stopnutý dovoz proudí na tamní trh i nadále. A to přes třetí země a zásluhou takzvaného paralelního – nebo také šedého – dovozu. Ten stojí na překupnících, kteří dovážejí žádané zboží do Ruska proti vůli samotných výrobců a majitelů ochranných známek. Zvláštním výnosem jim to umožnil sám prezident Vladimir Putin.