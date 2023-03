Díky dosavadní neutralitě má Švédsko, které míří do NATO, poměrně rozvinutý zbrojní průmysl, který nyní Evropa potřebuje. Největší švédská zbrojovka Saab, která mimo jiné vyrábí i letadla Gripen, aktuálně navyšuje výrobu, nabírá nové lidi a v příštích letech počítá s růstem kolem deseti procent ročně. „Kapacity jsme začali na vlastní riziko zvyšovat po začátku války na Ukrajině. Ještě předtím, než začaly přicházet nové objednávky,“ říká šéf společnosti Micael Johansson. V rozhovoru pro HN přiznává, že jeho firma hledá nové partnery pro výrobu i v Česku, a varuje před příliš velkou závislostí na Američanech.

V poslední době se hovoří o možných dodávkách letadel Gripen pro Ukrajinu. Jak se k tomu stavíte jako výrobce? Je možné z technického či politického hlediska říci, že dříve či později Ukrajinci dostanou Gripeny?

Tohle je hlavně otázka pro politiky a armádu, to není pro nás. Gripen jako systém je velmi vhodný, výcvik na něj je poměrně jednoduchý, dá se snadno obsluhovat a létat na něm, dá se používat na základnách, které jsou různě rozprostřené. Rozumím tomu, že to může být atraktivní systém pro zemi, která potřebuje mít něco hodně pohyblivého. Pokud takové politické rozhodnutí padne, tak ho podpoříme. Ale není to na mně, je to na politicích a na armádě.

Také se hovoří o budoucnosti českých Gripenů. I kdyby se česká vláda rozhodla pro konkurenční americké stroje F-35, tak je nejspíš nestihne dostat před koncem pronájmu Gripenů. Jak se vyvíjejí jednání o případném prodloužení toho pronájmu?

Víte dobře, že je to jednání mezi vládami, které my jen podporujeme. Domnívám se, že Česká republika bude potřebovat prodloužit pronájem Gripenů. Můj názor samozřejmě je, že by bylo lepší pokračovat v pronájmu těchto strojů a potom je bez problémů nahradit modernější verzí E, jak to dělá moje země. Gripeny létají mnohem déle, než se dříve čekalo, takže i modernizace těch stávajících je dobrá cesta. Samozřejmě nevím, co se děje v jednáních mezi českou a americkou vládou, ale z pohledu ceny za provoz, efektivity, další modernizace, už existující infrastruktury by pokračování Gripenů bylo nejlepší. Ale jde také o zahraniční a bezpečnostní politiku a tam nejsem schopen posoudit, co se děje.