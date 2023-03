Rozhovory o členství Ukrajiny v Evropské unii by mohly začít už letos, uvedla v sobotu na návštěvě Ukrajiny předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Postavení kandidátské země získala Ukrajina loni v létě, čtyři měsíce po zahájení ruské invaze. Proces vstupu do Evropské unie trvá obvykle několik let.

„Doufám, že by mohla přístupová jednání začít už letos. Budoucnost Ukrajiny je v Evropské unii,“ uvedla podle agentury AFP Metsolaová na návštěvě západoukrajinského města Lvov. Konečné rozhodnutí bude záležet na vládách jednotlivých členských států EU, z nichž některé jsou skeptické ohledně toho, zda se Ukrajina dokáže vzpamatovat z války a přijmout nezbytné demokratické a protikorupční reformy, aby se v brzké době kvalifikovala na členství, poznamenal k tomu list The Guardian.

Metsolaová se na Ukrajině setkala s prezidentem Volodymyrem Zelenským a předsedou parlamentu Ruslanem Stefančukem. V Bruselu nicméně patří mezi ty, kteří jsou optimisté a myslí si, že jak nabídku členství v EU, tak i potřebné reformy lze urychlit.

Ukrajinský prezident Metsolaové poděkoval za její roli při zajišťování podpory Evropského parlamentu právě pro žádost Ukrajiny o členství v EU. „Ukrajina si dala za cíl dokončit implementaci doporučení Evropské komise (EK), co nejdříve to bude možné, a zahájit vyjednávání o vstupu do EU už tento rok,“ uvedl Zelenskyj.