Odpůrci ji nazývali trestem pracovníků za nemoc. Karenční doba, tedy neproplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti, byla v Česku zrušena před necelými čtyřmi lety a od té doby zaměstnavatelé platí celých 14 dní nemocenské. A stěžují si, že je to pro ně příliš zatěžující. Kvůli ní prý roste nemocnost a firmy to stojí skoro pět miliard ročně. Vláda se proto teď zabývá tím, že by proplácení prvních dnů nemocenské mohla opět zrušit. Změně nahrávají i zkušenosti lékařů.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se