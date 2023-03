Kdyby český stát fungoval tak kvalitně, jak o tom politici už roky mluví, nemuselo se tohle stát. Automobilový koncern Volkswagen signalizoval už před několika lety zájem postavit v Česku továrnu na výrobu baterií – takzvanou gigafactory. Politici z minulé i současné vlády se ale nebyli schopni rozhoupat a například včas jednat s místními samosprávami ohledně přijatelné lokality pro výstavbu.

Pokud se potvrdí zpráva, že Volkswagen dává evropský projekt k ledu a místo toho se vydá stavět obdobnou továrnu do Spojených států, bude to do značné míry naše vlastní chyba. A to nejen z hlediska dění v Česku. Pro vládu by se mělo jednat i o poučení, že si na úrovni Evropské unie fakt nevystačí jen s omíláním starých ideologických frází.