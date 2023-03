V Česku je druhý nejnižší podíl žáků na gymnáziích oproti odborným středním školám ze všech zemí Evropské unie. Vyplývá to z dat Evropské komise. Počet studentů průmyslovek a dalších odborných škol navíc stále stoupá, podle expertů to však není ani tak díky jejich atraktivitě, ale spíše kvůli tomu, že na gymnázia se kvůli nízké kapacitě nedostanou. A to i přesto, že studijní výsledky na ně mají.

Ještě horší situace je u odborných učilišť, těch má Česko v porovnání s ostatními školami nepoměrně hodně, zájem o ně ale vytrvale klesá. Ze statistik Národního pedagogického institutu (NPI) navíc vyplývá, že nezaměstnanost nejvíce ohrožuje právě absolventy učebních oborů, zejména těch úzce zaměřených. Jejich provoz přitom patří k těm vůbec nejdražším. Odborníci proto upozorňují, že jednotlivé kraje by na to měly reagovat a na úkor učilišť navyšovat kapacitu gymnázií.