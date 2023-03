Ministr práce a sociálních věcí a lidovec Marian Jurečka navrhuje, aby ti, kterým je dnes 30 let, odcházeli do penze až v 68 letech. Dnešní věková hranice by se posunula o tři roky. Bohužel ale vůbec nemluví o tom, jak zároveň posunout hranice zdraví pracujících.

Statistická data jsou neúprosná – více než 30 let od sametové revoluce se průměrný věk dožití v Česku prodloužil o úctyhodných osm let. To je silný argument těch, kteří hájí posunutí hranice odchodu do důchodu. Zdá se to jako logický a opodstatněný krok nejen z důvodu ekonomických úspor pro státní pokladnu. Jenže průměrný věk života bez nemocí se za stejnou dobu prodloužil pouze o jeden rok. Češi se dožijí ve zdraví pouze 62 let. To je poměrně alarmující údaj, který dokazuje, že nyní by požadavek na pracovní aktivitu většiny těch, kterým je nad 65 let, byl pouhou chimérou.