Nejsme ve vládním sporu, říká první místopředseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Lukáš Vlček. Reaguje tak na dotaz, proč v době, kdy ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dokončuje balíček opatření na snížení schodku o 70 miliard, přichází STAN s konkurenčním návrhem. A s více než dvojnásobným cílem – hnutí chce stáhnout v příštím roce deficit alespoň o 150 miliard korun. Vláda potřebuje razantně snížit letošní schodek ve výši 295 miliard korun, jinak podle ekonomů hrozí brzký propad do takzvané dluhové pasti. Na rozdíl od Stanjury by se proto Starostové nezdráhali sáhnout hlouběji do kapsy lidem a domácnostem. Chtějí přitlačit na dani z přidané hodnoty, zvednout daně firmám a lidem s vysokými příjmy.

