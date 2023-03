Představte si tuhle science fiction: Umělá inteligence si vybere člověka, vzhledem bude přesně odpovídat nasbíraným datům o tom, jaký typ na nás lidi působí nejdůvěryhodněji, bude mít i vlastnosti a gesta, které nám u politiků imponují nejvíc, bude mít pochopitelně vhodné vzdělání i vystupování, bude zkrátka přesně podle našich představ o ideálních politicích. Ten člověk se stane kandidátem, respektive bude součástí kandidátní listiny, kterou takto sestaví umělá inteligence.

Bude to samozřejmě živý kandidát. Přece jen tu ještě nějakou dobu budeme mít předvolební mítinky a osobní setkávání s voliči nebo sponzory. Ale bude existovat i dokonalý virtuální klon tohoto kandidáta. Umělá inteligence ho nasadí do veškeré elektronické komunikace s voliči. Bude z videí promlouvat na sociálních sítích, bude vystupovat v televizních debatách. Protože klon z jedniček a nul se neunaví, nepřekecne ani neukecne, může být v jednu chvíli na milionu míst zároveň, neujedou mu nervy a neřekne něco nevhodného a hlavně, bude umět říkat každému divákovi/voliči to, co chce slyšet.

Bude to ideální kandidát a volební vítězství takové kandidátky bude zaručené. Každá voličská skupina dostane to nejlepší.