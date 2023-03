Rozpočet univerzit by se měl v letošním roce mimořádně navýšit zhruba o 901 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu pracovní skupiny, která se na ministerstvu školství věnuje mzdové politice na vysokých školách. Finance by podle dokumentu měly být...

24. 3. 2023 ▪ 3 min. čtení