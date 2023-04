Stát přichází o nemalé peníze na nezdaněných výhrách ze sázek a hazardních her. Výhry do milionu korun mají daňovou výjimku, a proto z nich výherci nemusí nic odvádět. Koalice teď jedná o tom, zda limit nesnížit a aspoň část peněz tak přivést do státní pokladny.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) slibuje, že v příštím roce sníží schodek rozpočtu o 70 miliard korun. Jednou z cest je i rušení daňových výjimek, tedy příjmů, z nichž se neodvádějí daně. Mezi nimi přitom figuruje daňová výjimka ze sázek a hazardních her. Resort financí říká, že jen za rok 2020, což je rok, za který má nejnovější analýzu, činily daňové výjimky z hazardu a sázek 54 miliard korun. To jsou více než tři čtvrtiny Stanjurova plánu.