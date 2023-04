První reakce jsou vesměs stejné: zaměstnanci, jejichž firmy přejdou na řízení „bez šéfa“, chtějí hned zvednout plat a prodloužit dovolenou. Společně to proberou a odsouhlasí, jenže pak se podívají na interní finanční výsledky. Zjistí, že na takové benefity firma zkrátka nemá, a z plánu sami vycouvají. Model, kdy o směřování firmy rozhodují všichni zaměstnanci a CEO jim jen radí, je v Česku stále častější. Majitelé si chválí větší loajalitu i spokojenost lidí, v době krize jsou prý odolnější. Zároveň ale varují, že pro flákače v takových společnostech, přezdívaných tyrkysové, místo rozhodně není.

Častější přechod na kolektivní řízení společností pozoruje například Michal Šrajer z organizace Happiness at Work. „Určitě to začíná být větší téma než třeba před dvěma nebo třemi lety.“ Šrajer vidí zájem ze strany asi čtyř desítek IT firem, ale i neziskovek nebo společností poskytujících služby.