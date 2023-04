V březnu se stalo to, co se periodicky – byť s periodami délek často přesahujícími paměť pozorovatelů – děje: zkrachovala banka. Americká Silicon Valley Bank sice nebyla zrovna rozumně řízená banka, její kolaps ale stačil na to, abychom po 15 letech opět začali číst o úvěrové krizi („credit crunch“), o bankovní panice („bank run“) a abychom se zase čílili nad bonusy bankéřů, kteří do historických análů poslali (kdysi slovutní) banku.

Zbývá vám ještě 70 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se