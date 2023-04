Cokoli v Česku reformovat opravdu není jednoduché. Dokazují to dva nedávné průzkumy. Podle průzkumu Medianu většina Čechů odmítá prodloužit věk odchodu do důchodu. Proti je celých 75 procent populace. Zároveň, podle jiného průzkumu, odmítá drtivá většina našinců zvyšování daní z příjmů. Přitom je evidentní, že jinak než posunem důchodového věku nebo zvýšením pojistného (fakticky příjmových daní) systém udržet v provozu nelze. Pro pořádek dodejme, že je tady samozřejmě ještě varianta snížení státního důchodu, ale tu lidé nepřekvapivě odmítají také.

Potvrzuje se tím paradox demokracie, že voliči požadují na jedné straně nízké daně a na straně druhé maximální služby státu, včetně štědrého důchodového systému. Jak to kdysi kdosi trefně formuloval, chtějí současně rumunské daně a švédský sociální systém. Je to samozřejmě nonsens, přičemž zajímavou otázkou je, jak tenhle absurdní požadavek na veřejné finance vlastně vzniká, protože v privátní sféře by dospělého člověka něco podobného ani nenapadlo.