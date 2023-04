Vládní koalice hledá peníze do státního rozpočtu a plánuje proto vedle cigaret vybrat víc také na další neřesti – na lihovinách. Ministerstvo financí proto podle informací HN chystá pětiletý plán zvyšování spotřební daně na tvrdý alkohol. V příštím roce by se měla zvýšit o deset procent a v dalších letech pak o pět procent.

V praxi by to znamenalo zdražení například půllitrové lahve vodky v příštím roce zhruba o osm korun včetně DPH, v roce 2028 už by ale byla jen na daních o více než 25 korun dražší než dnes. Parametry připravovaného návrhu potvrdil HN pod podmínkou zachování anonymity jeden z členů vládní koalice: „Je na tom poměrně shoda, jako na zvýšení dalších daní z neřesti.“