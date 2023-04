Zvyšující se ceny energií odstartovaly nárůst poptávky v oblasti fotovoltaických elektráren, a to jak u firem, tak soukromých subjektů. Aktuálně se mezi osvědčenými dodavateli FVE najdou i takoví, kteří se na úkor zákazníka orientují spíše na vlastní profit. Jak co nejobezřetněji postupovat při jejich výběru a na co si dát pozor?

Zejména v posledních letech zaznamenáváme ve snaze ušetřit za energie zvýšený zájem veřejnosti o fotovoltaické elektrárny (FVE). V reakci na tuto poptávku nabízí trh nyní několik stovek firem, které se zabývají jejich dodáním a instalací. Při výběru dodavatele FV systému je třeba věnovat pozornost několika zásadním kritériím, která je potřeba zohlednit, než dojde k podpisu smlouvy. Vzhledem k výši investice není vhodné cokoliv uspěchat.

Ověřte si, jak dlouho je firma na trhu

Jedním z ukazatelů spolehlivosti dodavatelských firem může být i délka jejich působení na trhu s FVE. U společností, které podnikají v oblasti fotovoltaiky již několik let, se dá předpokládat určitá kvalita nabízených služeb a hlavně zkušenosti s realizací fotovoltaik. Nelze samozřejmě tvrdit, že nově založené firmy musí být automaticky podezřelé a nespolehlivé. Je však dobré podrobit je o to pečlivější analýze.

„U dlouhodobě působících společností si snadno dohledáte reference klientů, počet instalací a zjistíte, zda firma obvykle dostojí svým závazkům,“ říká Martin Palarčík, generální ředitel skupiny SolidSun.

Profesní odbornost ukazují členství v asociacích a držení certifikátů

Členstvím v různých profesních sdruženích, ať už se jedná o Solární asociaci, Českou fotovoltaickou asociaci, AKU‑BAT CZ, či Cech akumulace a fotovoltaiky, zavazují její členy k dodržování etických kodexů při nabízení služeb a jsou zárukou transparentního a férového přístupu.

Zeptejte se souseda a nevěřte planým slibům

Osobní zkušenost zákazníků s kvalitou nabízených služeb dané firmy je vždy nenahraditelná. Díky četné konkurenci ve většině odvětví je to stále jedna ze stěžejních metod, které běžně využíváme – a to ať už jde o koupi automobilu, výběr restaurace, nebo právě instalace FV elektrárny. Navíc v době internetu není problém dohledat si reference na danou společnost. Ověřené reference získáte na specializovaných portálech.

Nespolehliví dodavatelé lákají na nízké ceny oproti konkurenci, snové výhry v soutěžích nebo na komponenty k FVE zdarma. Levná fotovoltaika však může být následkem chybné kalkulace a malé informovanosti firmy ohledně dalších souvisejících nákladů. Zdánlivě výhodná pořizovací cena tedy nemusí nutně znamenat, že zákazník v konečném součtu ušetří.

„Spolehlivý dodavatel také neslibuje nereálné a příliš krátké termíny realizace FV elektrárny. Příslib příliš rychlého zapojení může znamenat, že váš dodavatel nezohledňuje reálnou délku všech procesů, do kterých vstupuje třetí strana, a tou je distributor přenosové soustavy,“ doplňuje Martin Palarčík ze skupiny SolidSun.

Nechte se hýčkat dalšími službami

Podepsáním plné moci v rámci dodání služby „na klíč“ by vám měl dodavatel automaticky vyřídit veškeré legislativní kroky spojené s provozem FVE, včetně vyřízení státní dotace či žádosti o připojení do distribuční sítě. Projekt by měl být připravený vám na míru. Měl by reflektovat vaše aktuální potřeby, včetně možnosti prodeje přebytků energie do sítě.

Následná péče o klienta by měla být také samozřejmostí a při volbě dodavatele FV systému by měla být důležitým aspektem. Hledejte firmu, která pro vás bude dlouhodobým partnerem a postará se o vaši FVE i po instalaci.

Vzhledem k technologické náročnosti je garance servisu důležitá. V principu jde o stejnou situaci jako při pořízení automobilu se službou autorizovaného servisu. Budete mít jistotu, že vaše elektrárna bude vždy maximálně efektivní a nemusíte se o nic starat.

