Stipendia jsou pro Kristýnu Čermákovou jednou z cest k tomu, aby nezatěžovala své rodiče žádostí o peníze. V posledním ročníku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy získala od školy finanční podporu za dobrý prospěch, za dojíždění i za pomoc při univerzitních projektech. Na uživení to není, celkem to dělá asi 12 tisíc korun za rok. Podle plánů ministerstva financí by se tato částka mohla ještě snížit.

V rámci hledání úspor a nových příjmů navrhuje šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS) zrušení daňového osvobození stipendií. Zároveň chce studentům sahat i na výdělky – navrhuje zrušit jejich daňovou slevu. Ve vládní koalici ale tyto návrhy narážejí na odpor.