S nadějí i obavami se na běžící tendr ČEZ na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech dívají čeští dodavatelé jaderných technologií. Po více než dvou dekádách získávají jistotu práce „doma“. Zároveň se ale bojí ambiciózních plánů Polska, které chce stavět tři velké jaderné bloky. Tím by se význam českých firem snížil. Zvláště když americký Westinghouse, korejská KHNP i francouzská EdF usilují o výhru v obou zemích.

„Obáváme se, že pak podřídí dodavatelské modely tomu, aby byly co nejvíce komfortní pro země, kde jejich byznys bude větší. Tím pádem do svých subdodavatelských modelů pozvou jiné firmy než české,“ řekl HN Josef Perlík, předseda představenstva Sigma Group a výkonný ředitel Aliance české energetiky, jež hlavní tuzemské dodavatele jaderných technologií sdružuje. Schopnosti českého průmyslu vyčíslila Aliance na 65 procent zakázky. V současnosti tlačí na to, aby Česko brzy jasně řeklo, že hodlá dohromady stavět v Dukovanech a Temelíně čtyři nové reaktory, což vláda zvažuje.

Letos se dokončil třetí blok slovenských Mochovců, což se dá brát jako přelomová věc. Které české firmy tam udělaly největší byznys?

Pro všechny větší české energetické firmy byly Mochovce důležité – od Škody JS přes Doosan po I&C Energo a další. Neznám detailně hospodaření těchto firem, ale mohlo to tvořit od 15 do 30 procent jejich celkových tržeb.

Možná můžete být konkrétnější u Sigmy. Jak to u vaší firmy s Mochovcemi bylo?

U nás to bylo kolem dvaceti procent.