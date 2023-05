Základní scénář středečního jednání vedení České národní banky je dán tím, že současnou většinu v bankovní radě bývalý prezident Miloš Zeman postavil kolem guvernéra Aleše Michla. A ten v celé postcovidové éře vždy hlasoval proti jakémukoli zvýšení sazeb a postoj nezměnil ani po usednutí do guvernérského křesla.

Zní to možná cynicky – radní mají přece garantovánu nezávislost a mají svůj ekonomický rozum –, ale zkušenost z posledního tři čtvrtě roku nelze ignorovat. Guvernér i „jeho“ radní v debatě zaručeně zmíní některé varovné signály z ekonomiky, mluvící stále jasněji o potřebě vyšších sazeb, ale skončí to jako obvykle: ponecháním úroků beze změn. To se doprovodí mnoha slovy o tom, že pokles základní sazby ze současných sedmi procent je vyloučen. Naopak, možná už příště mohou jít nahoru. Pozor, možná opravdu už příště!

Část analytiků však v posledních výrocích některých radních nachází i nečekaně silné „signály“, podle kterých se ve středu pro malé zvýšení sazeb většina najít může. Co by to znamenalo?