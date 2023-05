Domácí univerzity a vysoké školy obdrží letos ze státního rozpočtu o osm procent více prostředků než loni. Nárůst o 2,3 miliardy korun nestačí a pracovní skupina České konference rektorů žádá pro rok 2024 navýšení téměř o 11 miliard, což představuje meziroční nárůst o 35 procent. I při očekávané dvojciferné inflaci jde o „raketu“. Znamená to, že v případě neuspokojení, což je reálné, budou vysokým školám chybět finanční zdroje?

Pokud domácnosti hrozí, že její výdaje budou značně převyšovat příjmy, musí se buď uskrovnit a snížit spotřebu, nebo se více snažit a zvýšit své příjmy. Nic jiného nezbývá ani soukromé firmě! Je s podivem, že veřejné vysoké školy, které disponují intelektuálním kapitálem jako málokteré instituce, neusilují o hledání cest ke zlepšení vlastní finanční situace, aniž by přispívaly k růstu rozpočtových deficitů a státního dluhu. „Zdroje jsou“ hned tři!

Zavedení poplatku 10 000 Kč pro studenta za semestr opakovaně navrhuje bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok. Vedl by k odpovědnějšímu přístupu ke studiu, rychlejšímu vstupu na trh práce, jakož i k tlaku na růst kvality výuky. Ročně by šlo o 5,5 miliardy korun příjmů.

Druhou příležitostí je zpoplatnění studia při překročení jeho standardní doby. Veřejné vysoké školy by dostávaly nárokové platby ze státního rozpočtu jen během standardní doby bakalářského a navazujícího magisterského studia. Tu každoročně v průměru překračuje téměř 40 procent studentů, což zvyšuje náklady škol a požadavek na rozpočtový výdaj v přibližné výši dvou miliard korun. Jde o iracionální luxus za veřejné prostředky v dnešní době!

Třetí možnost se týká zdravotního pojištění. To by zůstalo mandatorním rozpočtovým výdajem jen po standardní dobu studia. V případě jejího překročení by jej stát za studenty přestal proplácet. Rozpočet by tím ročně uspořil až 500 milionů korun.

Prostý součet tří potenciálních zdrojů dosahuje osmi miliard, tedy podstatné části sumy, po níž volají naše veřejné školy pro rok 2024. Nestojí za to spojit síly ministerstev financí, školství a České konference rektorů a začít jednat o reálných zdrojích?