Prezident Joe Biden věří, že do druhého souboje s Donaldem Trumpem o Bílý dům by šel jako vítěz. Už jednou Trumpa porazil, a republikánský exprezident se navíc mezitím opakovaně zdiskreditoval. Neuznal svoji volební porážku, je trestně stíhaný v kauze Stormy Daniels a od této středy je z rozhodnutí poroty newyorského soudu usvědčeným sexuálním násilníkem. Biden už teď staví svoji kampaň na otázce: Někoho takového byste chtěli za prezidenta? Jenže odpověď není tak jednoznačná, jak by si přál. Podle průzkumu pro deník Washington Post by Američané nyní dali přednost Trumpovi. Podle Bílého domu jde o nevěrohodné šetření. Jenže i další průzkumy potvrzují, že Bidenův souboj s Trumpem by byl nyní zcela otevřený, bez favorita.

