Nejcennější státní firma ČEZ zažívá zlaté časy. Loni měla rekordní zisk a také letos její tržby rostou. Naplno si to ale užívá jen jeden akcionář – stát. Jeho přičiněním totiž klesá čistý zisk, a to docela prudce.

Není to žádné překvapení. Že budou energetiky platit odvody z nadměrných příjmů utržených za příliš drahou elektřinu a že i potom si stát z „mimořádných zisků“ ukousne celých šedesát procent (a pak ještě řádně zdaní zbytek), se rozhodlo loni, kdy politická elita zpanikařila kvůli energetické krizi a jejímu dopadu na peněženky. Letos tedy bude ČEZ pro státní kasu učiněný oslíček, z kterého padají miliardy. Zásadně k tomu přispěje i suverénně historicky největší dividenda – 117 korun na akcii, což do státní kasy vynese 44 miliard korun. Mohlo to být víc, ale zástupci státu se v den, který byl ve znamení „spravování rozpočtu“, poněkud překvapivě rozhodli, že protinávrh nebude. A tak se jede podle not managementu ČEZ.