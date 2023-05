Těžiště událostí v Evropě se v poslední době přesunulo do východní části kontinentu. To, jak se vyvine nejen ruská válka na Ukrajině, ale několik dalších procesů, tedy voleb a proměn vztahů mezi státy, určí na další roky, jak se bude vyvíjet evropská politika.

Není to úplně přesun těžiště politiky EU do nových členských států, jak by si přáli třeba polští představitelé, kteří zrovna budují mohutnou armádu. Ale i jen stručný výčet toho, co se děje a jaké to může mít následky, dává tušit, že Evropa příštích roků nebude taková, jakou jsme ji znali posledních třicet let.