Za levicovou úchylku označil exministr financí Miroslav Kalousek první návrh Pirátů na zrušení časového testu a zdanění výnosů z prodeje firem nad dvacet milionů korun ročně. Psal se rok 2019, reakce byly extrémně negativní a vyjádření, že toto zdanění vyžene z Česka nadané a šikovné lidi, patřilo k těm nejmírnějším.

Teď, o čtyři roky později, tuto daň v tichosti zapracovala konzervativní pravicová vláda do svého balíku opatření, která mají vrátit rozpočet do vyváženějšího stavu. Na téměř tříhodinové tiskové konferenci, kde mluvili ministři i ekonomičtí experti, se o tom kupodivu zapomněl kdokoliv zmínit. O to větší překvapení to je.