Po letech diskusí a zvažování padlo jasné ministerské rozhodnutí. Na nápojové PET lahve a plechovky mají být i v Česku zavedeny zálohy. V úterý to oznámil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Slibuje si od toho výrazné snížení množství pohozených odpadků a zvýšení míry recyklace zmíněných obalů.

„Díky tomu bychom měli být schopni do pěti let od zavedení systému vrátit do života 90 procent plastových lahví a plechovek, čímž také splníme naše evropské závazky. Cirkulární ekonomika je budoucnost a zálohování je její součástí,“ vysvětlil Hladík. Zkušenosti ze Slovenska podle něj ukazují, že zavedení zálohového systému vede ke snížení množství pohozených odpadků v přírodě.