Nejsou antibiotika, nejsou dětské sirupy, chybí inzulin a další základní léky. Ba dokonce chybí i léky pro psy. To, co se před půl rokem dalo obhájit jako neočekávaný výpadek kvůli špatným dodávkám z Asie, ať už kvůli omezením kvůli šíření koronaviru nebo pro výpadky výroby, se nakonec ukázalo jako systémový nedostatek.

Odborníci podobné výpadky v historii nepamatují. Resort zdravotnictví svaluje vinu na koncentraci výroby léků v jihovýchodní Asii, kde se vyrábí přes devadesát procent chemických látek používaných při výrobě léčiv. Ministr Vlastimil Válek se pak snaží situaci zlehčit poukazováním na to, že s výpadky se potýká celá Evropa včetně zemí, které léky samy vyrábějí. Lékaři i někteří lékárníci ovšem upozorňují na to, že lékárny nakoupí výrazně víc léků, než se nakonec dostane do distribuce. Podle různých propočtů jde až o třetinu z jejich celkového množství a ta tuzemským trhem pouze proplouvá dál. Podílet se na tom mají jak velké lékárenské sítě, tak i malé lékárny.

Podle všech náznaků se zdá, že se tedy z Česka stalo překladiště, uzel pro přeprodej léků.