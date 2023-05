Fungují přes 14 let, avšak od roku 2014, kdy se jejich tehdejší předseda Petr Mach dostal do europarlamentu, sbírají Svobodní úspěchy jen sporadicky. Za poslední sněmovní volby a koalici s Trikolorou se svým voličům dokonce veřejně omluvili. Jejich členská základna se během posledních deseti let smrskla z tisíce na něco málo přes tři stovky. Teď však Svobodní cítí šanci. Stejně jako ve zmíněném roce 2014, kdy oslovili pravicové voliče ODS zklamané vládou Petra Nečase a jejím zvyšováním daní, teď pomýšlejí na ty, které zklamal podobný krok kabinetu Petra Fialy (ODS).

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se