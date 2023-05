Areál v krásném prostředí údolí Vltavy na sever od Prahy je už od 50. let centrem jaderného výzkumu v Česku. Umístění ve vsi Řež, kterou obtéká řeka, bylo v napjatých časech železné opony zvoleno i proto, že lokalita se dá snadno bránit proti útoku. Právě zde proběhla první štěpná reakce v bývalém Československu. Před dvanácti lety ovšem místní inženýři vyvinuli i vodíkový autobus, a Řež se tak stala průkopníkem perspektivních vodíkových technologií. Ty se jinde dostaly do středu pozornosti až o několik let později. Nově se pracovišti dostává pozornosti třeba díky vývoji malých modulárních reaktorů.

Jak ovšem v rozhovoru pro HN připomíná ředitel Daniel Jiřička, ÚJV (Ústav jaderného výzkumu) Řež je v prvé řadě komerční společností – a s více než dvěma miliardami obratu rozhodně ne malou. Firma většinově ovládaná skupinou ČEZ poskytuje řadu služeb v jaderné energetice, působí také v perspektivní oblasti výroby a vývoje radiofarmak. A nově třeba pomáhá Egyptu a Saúdské Arábii vybudovat úřady dohlížející nad bezpečností budoucích jaderných elektráren.