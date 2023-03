Bylo to opravdu rychlé. Při prezentaci loňských výsledků skupiny ČEZ v minulém týdnu generální ředitel Daniel Beneš opatrně naznačil, že palivo do Dukovan by místo Rusů mohl dodávat někdo jiný. Ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek v rozhovoru, který v HN vyšel v úterý, říkal, že jde o záležitost několika měsíců. A už ve středu polostátní skupina oznámila, že podepsala kontrakt na dodávky paliva s americkým Westinghousem od roku 2024.

„Máme technologii, které je nezávislá na dodávkách z Ruska. Již jsme uzavřeli smlouvu a můžeme začít zásobovat Dukovany v roce 2024,“ komentoval uzavření kontraktu šéf Westinghousu Patrick Fragman. U novějších temelínských bloků typu VVER 1000 se Američané a Rusové v minulosti v dodávkách paliva střídali a ČEZ se tam od roku 2024 také vrací k americké technologii. Pro starší reaktory VVER 440 v Dukovanech ovšem léta platila nepsaná premisa, že jiný dodavatel než ruský TVEL není možný. Po invazi Ruska na Ukrajinu rychle došlo k totálnímu obratu. Tak jednoduché to ale není.