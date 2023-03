Energetická společnost ČEZ vykázala výsledek, jaký dosud neměla. Dosavadní rekordní zisk z roku 2009 překonala o třetinu. Do státního rozpočtu postupně přiteče nebývalé množství peněz. Nicméně domácnosti stále platí za energie ceny na úrovni vládou stanoveného stropu. Navzdory tomu, že na burzách jsou dávno pod ním. Proč to tak je a jaké jsou ekonomické i politické souvislosti?

Kolik a na čem ČEZ rekordně vydělal?

Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy nesouvisející s běžným hospodařením, jako jsou například prodeje aktiv dosáhl 78,4 miliardy korun. Právě to tohoto čísla se odvíjí dividenda. ČEZ však zveřejnil rozklad za jednotlivé segmenty skupiny na základě meziročních změn provozního zisku před odpisy EBITDA, který se zvýšil z 60,6 na 131,6 miliardy korun. Na rozdílu se v nejvyšší míře podílela výroba. ČEZ zkrátka profitoval z toho, že díky enormnímu růstu na burzách prodával svou elektřinu za výrazně vyšší ceny než v minulosti. Podle společnosti byla průměrná realizační cena s dodávkou na loňský rok 100 eur za megawatthodinu, zatímco předloni to bylo 55 eur. Průměrná spotová cena byla přitom loni ještě zhruba dvakrát taková, než za kolik prodával ČEZ. To může být způsobeno tím, že společnost prodává elektřinu průběžně a část dodávky na loňský rok prodala s předstihem levněji.