Ceny stavebních materiálů vzrostly za poslední rok a půl i o více než dvacet procent. A práce na stavbách se zdražila zhruba o desetinu. Vyšší ceny rodinných domů se tak propisují i do požadavků lidí, kteří se rozhodnou stavět.

„Trendem jsou zmenšující se budovy. Klienti si také často odpustí například garáž nebo bazén,“ řekl Jan Smola, CEO společnosti Heluz v diskusi Hospodářských novin, kde se respondenti věnovali tématu výstavba rodinných domů. Radili také, jak se při stavbě rodinného bydlení nenechat nachytat a jak stavět chytře. Kromě zástupce společnosti Heluz, jež vyrábí cihly s patentovanou tepelněizolační technologií, se diskuse zúčastnil i zástupce společnosti Heluz Izos, která se specializuje na izolační skla.

Právě velké prosklené plochy jsou nyní výrazným trendem i u rodinných domů. Ovšem sklo může ve stavbě hrát mnohem významnější roli než jen zprůhlednit zeď. „Dnes už zasklená plocha staveb dosahuje běžně 25 i 30 procent. Velmi důležité je proto zvolit vhodný typ skla,“ podtrhl Petr Stejskal, obchodní a marketingový ředitel v Heluz Izos. „Vliv zasklených ploch na celkovou energetickou bilanci je čím dál tím vyšší, což si ne všichni stavitelé uvědomují. Existují skla s vhodným typem pokovení, která umí využívat takzvané solární zisky. Vhodně zvolené sklo umí docílit i 25procentní úspory na vytápění,“ zmínil Stejskal.

Stejně tak může jiná forma orientace pokovení snížit teplotu v domě o jeden až dva stupně. „A to zajistí úsporu ještě vyšší, protože ochlazovat interiér je až čtyřikrát nákladnější než ho ohřívat,“ dodal Stejskal. Stejně tak může vhodně zvolené sklo hrát významnou akustickou roli.

Nevýhodou zasklených ploch je však nebezpečí pro ptáky, kteří do skel narážejí, a velké množství opeřenců takto umírá. I to se však dá vyřešit například vhodně zvoleným smaltovým potiskem skla, který člověka neruší, ale ptákům dá signál, že tudy se proletět nedá. „Lidé věnují takto profilovaným sklům pozornost, ale zájem neodpovídá důležitosti toho problému. Myslím, že tato problematika se bude muset řešit vyhláškou,“ usoudil Stejskal.

Na co myslet už v projektu?

Diskutující se shodli na tom, že každý stavitel by měl již na začátku stavby myslet na to, jak a komu bude dům sloužit v budoucnu. A nešetřit na prvcích, které budoucí funkce usnadní. Jedním z takových prvků je příprava na stínění. „Každý stavitel by měl počítat s venkovní stínicí technikou už v projektu. Použitím venkovní stínicí techniky se totiž dá snížit teplota v interiéru o pět až osm stupňů. To je obrovské číslo,“ zdůraznil v diskusi Erich Stavař, který spoluzaložil opavskou společnost Isotra, jež se specializuje právě na stínění.

Příprava znamená použití vhodných překladů, díky čemuž se vytvoří prostor pro budoucí instalaci stínicí techniky. „Je to daleko efektivnější než dodatečná montáž, která vždy sníží světlost okna,“ připomněl Stavař.

Současným trendem ve stínicí technice jsou venkovní žaluzie, které tvoří 35 procent obratu na tomto trhu. Stejně tak jsou velmi žádané venkovní pergoly, protože život Čechů se v posledních letech přesouvá ven, na zahrady a terasy, kde právě vhodné stínění může vysoce zkvalitnit pobyt. „Stoupá zájem veřejnosti o bioklimatické pergoly s naklápěcími lamelami, které si člověk sám reguluje. Je neskutečně příjemné, když svítí sluníčko a vy můžete být třeba na terase celý den a regulovat si, aby vám tam nebylo horko,“ popsal s úsměvem Stavař.

Připravte dům na budoucnost

Jan Smola dodal, že každý, kdo chce stavět vysněný rodinný dům a nechce u toho finančně vykrvácet, by měl šetřit na věcech, které se dají v budoucnu doplnit či opravit. „Ale například pozemek či obvodové zdivo jsou prvky, které už zůstanou trvale. Doporučuji myslet nejen na současné, ale i budoucí potřeby rodiny, která má v domě bydlet. Dnes se staví mnoho bungalovů s lehkými, sádrokartonovými stropy namísto toho, aby lidé investovali do těžké konstrukce, takzvaných těžkých stropů. Na ně se pak dá přistavět další patro či půdní vestavba a dům tak výrazně rozšířit třeba pro další generaci,“ doporučil Smola.

Finanční rozdíl mezi lehkým a těžkým stropem bývá v řádu několika desítek tisíc korun. „Ovšem za tyto peníze získáváte de facto další stavební parcelu,“ podotkl Smola. Dodal také, že šetřit koupí levných cihel z dovozu se rovněž nemusí vyplatit. „Ano, můžete si koupit cihly z Polska, které budou levnější. Ale za ty peníze kupujete jen tu cihlu, už k ní nedostanete kompletní servis jako návštěvu technika na stavbě nebo možnost vyřešit s firmou tisíce konstrukčních detailů,“ zdůraznil Smola.

Avšak skupina stavebníků, kteří mají použití domu a všechny přípravné prvky promyšleny dopředu, je poměrně malá, jak v diskusi řekl Petr Konvalinka, bývalý rektor ČVUT a současný předseda představenstva Národního centra stavebnictví 4.0. „Většina lidí, kteří se pouští do stavby domu, nemá tyto zkušenosti, a proto je potřeba, aby velmi dobře a precizně komunikovali s architekty a projektanty stavby. Problém je, že se připravují projekty pro stavební povolení, ale nedělají se prováděcí projekty včetně všech detailů, jako jsou překlady, těžké stropy a další prvky, které ve finále hrají velkou roli,“ zmínil Konvalinka. Dodal, že ušetřit 100 nebo 150 tisíc korun za kvalitní prováděcí projekt na realizaci domu třeba za pět a více milionů se později může výrazně nevyplatit.

