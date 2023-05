To dnešní mládí. Dorazí do práce na desátou a ve tři odpoledne odchází. Pracují méně a chtějí za to víc peněz. Generace čtyřicátníků a padesátníků naráží na pracovišti na velký problém: nerozumí svým mladším kolegům. Jejich očekávání od pracovního...

23. 5. 2023 ▪ 6 min. čtení