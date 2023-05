Kvůli ruskému vlivu se Bělorusové bojí ve své zemi mluvit vlastním jazykem. Obavu mají i z toho, co se jim může stát kvůli tomu, že k nim Rusko umisťuje své jaderné zbraně. Zapojit se přímo do bojů na Ukrajině pak odmítá celý stát včetně jeho vedení v Minsku. V rozhovoru s HN to řekl Valeryj Sachaščyk, jenž je ministrem obrany v běloruské exilové vládě vedené opoziční vůdkyní Svjatlanou Cichanouskou.

