Stovky zoufalých dětí, které stále nevědí, na jakou střední školu v září nastoupí, mohou ve výsledku přinést velké změny v celé podobě školství. „Před námi je chvíle pro, neříkejme revoluci, ale hodně důkladný facelift,“ říká v rozhovoru s HN ministr školství Mikuláš Bek (STAN). V něm mluví o možném konci některých učňovských oborů a důvodech pro prodloužení povinné školní docházky.

Zatímco letos by se mohlo pro všechny děti místo na pražských školách najít, příští rok už podle odpovědného radního kapacity nevystačí. Co uděláte pro to, aby se letošní osmáci mohli vzdělávat, kde budou chtít?

Musíme přizpůsobit nabídku studijních oborů poptávce. To znamená nabídnout vedle gymnázií i takový typ studia, který je někde mezi odborným vzděláváním a všeobecným, jako jsou například lycea různého typu. V některých regionech už se to děje. Vždycky to ale bude tak, že gymnázia budou výběrovými školami, kam se nedostane každý. Proto musíme navýšit kapacitu studijních oborů, které umožňují pokračovat ve studiu na vysoké škole a zároveň obsahují odborné prvky.