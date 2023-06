Norsko

Stezka k trollímu jazyku „Trolltunga“

Výprava na Trolltungu patří v Norsku k nejvyhledávanějším. Její výhodou je, že si v závislosti na časových možnostech můžete zvolit nejen třídenní trek, ale i kratší, dvoudenní či jednodenní variantu s návratem do místa výstupu. „Pokud se rozhodnete pro třídenní variantu, je nutné si vzít s sebou kompletní outdoorovou výbavu, včetně věcí na přespání v přírodě. Vodu si pohodlně doplníte cestou u vodopádů nebo studánek. Nikdy si ale před výstupem nezapomeňte zkontrolovat předpověď počasí,“ upozorňuje cestovatel a autor cestovatelské platformy Kangelo Filip Mayer.

Foto: archiv Filipa Mayera

Den 1.: Příjezd do Skjeggedalu a trek na Trolltungu (kolem 11 km)

Skjeggedal se nachází devět kilometrů od města Odda. Lze sem dojet autobusem z vesnice Tyssedal za poplatek nebo je možné parkovat přímo pod začátkem výstupu, nyní také už i nad úvodním strmým stoupáním, které zahajuje turistický výstup. „Parkoviště nad strmým výstupem je nutné včas objednat, často je zaplněné,“ doporučuje Mayer s tím, že je optimální začít výšlap dopoledne. „V pohodovém tempu překonáte téměř 1000 metrů převýšení. Jelikož batoh na zádech musí obsahovat stan, spacák, karimatku i dostatek jídla, pro méně fyzicky zdatné se může jednat o náročný typ treku,“ říká cestovatel. Ten radí postavit si stan po příchodu na místo s výhledem. Můžete se kochat pohledem na úžasnou útesovou vyhlídku Trolltungu (trollí jazyk).

Den 2.: Kolem jezera Ringedalsvatnet

Ráno pokračujte turistickou trasou kolem jezera Ringedalsvatnet. Po celý trek očekávejte panoramatické výhledy na jezero, impozantní útesy a krásy přírody. „Nescházejte ale ze značené stezky, snadno můžete zabloudit,“ varuje Ma­yer. Vydejte se směrem k hoře Einseten (1413 m n. m.). Po cestě naleznete vhodná místa k postavení stanu a délku trasy je možné zvolit podle fyzické kondice. Filip Mayer doporučuje ujít 10 km s převýšením kolem 600 m nahoru a 600 m dolů.

Den 3.: Návrat do Skjeggedalu a odjezd

Poslední den očekávejte kouzelné vyhlídky v okolí vrcholku hory Einseten. Závěrečný den už absolvujete zejména sestupovou část do vesnice Skjeggedal, jejíž délka je téměř 11 kilometrů. Užijte si finální vyhlídky a pak už je na čase opustit placené parkoviště a vydat se na další dobrodružství.

Itálie

Alta Via – Svět unikátních vyhlídek kolem krás Dolomit

Alta Via je stezka, která patří k dálkovým pěším trasám v italských Dolomitech. Zatímco celou trasu projdete obvykle za 10 až 15 dní, kratší můžete zvládnout i během tří dnů. Pokryje sice jen malou část celé stezky, ale krásu Dolomit nasajete i tak. Na výběr je opravdu hodně tras. Ve stanu ovšem můžete přespat pouze v nouzových situacích, jinak se vystavujete riziku, že za nocleh zaplatíte velmi tučnou pokutu. Výhodnější je spát v místních horských chatách. Díky tomu, že turista má lehčí batoh, zvládne zdolat za den větší část treku.

Den 1.: Začátek u Passo Falzarego na Rifugio Lagazuoi

Jedete‑li do Passo Falzarego autem, klidně zaparkujte u vyznačeného začátku. Dostanete se tam ale i hromadnou dopravou. V závislosti na fyzické kondici si můžete vybrat více typů tras. Západní cestou se dojde na horskou chatu s převýšením 650 metrů za několik hodin. Případná východní cesta může být časově až dvojnásobně náročná. Trekování v Dolomitech nabízí fascinující výhledy a rozhodně byste neměli promeškat západ a východ slunce. Nocleh v horské chatě si ale nezapomeňte v předstihu zare­zervovat.

Den 2.: Z Rifugia Lagazuoi do Rifugia Nuvolau

Po romantickém východu slunce čeká na trekaře trasa, kdy nejprve stoupáte do výšky 600 metrů, abyste následně klesali 800 metrů dolů. Tento úsek lze absolvovat za pět hodin. Opět záleží na fyzické zdatnosti a vaší touze po zastávkách. „Směrem na druhou chatu zažijete dechberoucí scenerie. Za zmínku stojí snad povinná zastávka u Cinque Torri, slavného skalního masivu. Ten lze obejít a tím si natáhnout denní trasu,“ láká Filip Mayer s dovětkem, že v chatě můžete čekat nejen kvalitní zázemí, ale opět nespoutanou italskou atmosféru. Pro odvážnější je v okolí několik ferrat či lezeckých skal.

Foto: archiv Filipa Mayera

Den 3.: Trek do průsmyku Passo Giau

V posledním úseku vás čeká stezka směrem k Passo Giau s panoramatickými výhledy. O tomto průsmyku se říká, že je tím nejkrásnějším v Dolomitech. Jižní cestou lze dojít až na Berghotel Passo Giau, kde si můžete cestu zkrátit hromadnou dopravou či pokračovat horskými stezkami zpátky k autu na místo zahájení treku.

Madeira

Havaj Evropy

Madeira je oblíbenou celoroční destinací, ideální počasí tu panuje od jara do podzimu. Rozhodně nejlepší je navštívit tento ostrov mimo hlavní sezonu, kdy se cesty výrazně odlehčí od náporu turistů. Pokud plánujete třídenní trek na Madeiře, pak máte mnoho možností na tvorbu itineráře. Nebo si můžete vyzkoušet tento osvědčený.

Den 1.: Výstup na nejvyšší horu Pico Ruivo

Výstup na nejvyšší horu Madeiry je ideální zahájit z jižní strany od třetí nejvyšší hory, Pico do Ariei­ro. Výstupové místo je vhodné pro pozorování východu slunce. Rána v horách Madeiry okouzlí všudypřítomnou inverzí, kdy vás často překvapí vyhlídky na bochánky mraků. Cesta zabere pět hodin, překonáte při ní 850 metrů převýšení a dojdete až k chatě Casa de Abrigo, která nabízí občerstvení i možnost noclehu. Kousek od chaty je závěrečný výstup na vrchol vyhaslé sopky. Trekaři často preferují možnost stanování poblíž vrcholu či přespání „pod širákem“. Benevolentní legislativa na Madeiře spaní v divoké přírodě trekařům toleruje.

Foto: archiv Filipa Mayera

Den 2.: Pico Grande

Po ranním občerstvení ať už na chatě nebo venku pokračujte dále na Pico Grande. Cesta vychází na osm hodin a budete zdolávat třináct kilometrů dlouhý úsek. Počítejte ale s velkým převýšením 1700 metrů nahoru a 1900 metrů dolů. Je vhodné zvolit cestu přes Curral das Freiras, kde můžete v případě, že se vám nebude dostávat sil, také přespat. Curral das Freiras, údolí jeptišek, je známým místem. Podle obyvatelek kláštera se nejmenuje náhodou. Jeptišky se tu totiž schovávaly před agresivními piráty. Pokud na místě zjistíte, že disponujete ještě dostatkem sil, je ideální doputovat až na Pico Grande. Lidé absolvující přechody tu nocují často, ale lepší je přesun až k vyhlídce Pico da Malhada.

Den 3.: Putování kolem levád a návrat do civilizace

Ať už vyrazíte přímo z Pico Grande či jiného místa, kde ulehnete ke spánku, třetí den bude patřit cestě do Serra de Água. Je nutné překonat převýšení 800 metrů nahoru a až 2000 metrů dolů. Trasa vede kolem kanálů zvaných levády, které lemují spoustu turistických stezek na Madeiře. Tyto levády přivádí vody z centra ostrova do suchých oblastí u pobřeží. Po sestupu můžete nasednout na hromadnou dopravu směrem do hlavního města Funchalu či pobýt v panoramatickém údolí vesničky.

Filip Mayer Kdysi vlastnil Kavárnu Dobrodruha, ve které se organizovaly cestovatelské přednášky. Kvůli pandemii covidu už je kavárna minulostí. Cestovatelské srdce ale v něm tluče dál. A sice v podobě cestovatelské platformy Kangelo.com, ­kterou propojil milovníky cestování a objevování a která přináší zajímavé tipy. Foto: archiv Filipa Mayera

Švýcarsko

Zermatt – Jedinečná hora Matterhorn

Zermatt a Matterhorn patří k přírodním skvostům Švýcarska. Dominantní hora impozantního vzezření láká každoročně tisíce trekařů k dechberoucím túrám. Výšlap se dá absolvovat několika způsoby, avšak kempování mimo vyhrazená místa je zakázané. Nejlepší volbou je tedy přespávat po cestě v horských chatách.

Den 1.: Z Zermattu do horské chaty Ze Seewjinu

Do Zermattu autem nedojedete, musíte pěšky z vesnice Täsh. Další možností je přiblížení se vlakem. Po příjezdu do Zermattu lze zahájit turistickou trasu přes Matterhorn training strasse, která vede směrem na horskou chatu Ze Seewjinu. Tato stezka je hojně využívána na roztrénování se, než se turisté vydají na výstup na stejnojmennou horu. Chatu, kde zůstanete přes noc, si zarezervujte včas. Počítejte s cenou přibližně 2500 korun za noc. Pozitivní je, že se k ní dostanete i lanovkou, pokud se vám nebude chtít šlapat až nahoru. Dorazíte‑li k chatě v rozumný čas, můžete si ještě túru prodloužit výšlapem po okolí Grünsee.

Den 2.: Putování k Schwarzsee a přespání v jedné z chat

Druhým bodem třídenní cesty je okolí jezera Schwarzsee, kde začíná ledovcová stezka pod Matterhornem. Po ní se můžete dostat do základního tábora Matterhornu. Cesta z chaty Ze Seewjinu je 10 kilometrů dlouhá (1000 m nahoru, 600 m dolů) a zabere pět hodin. Je na ní mnoho odboček i krásných vyhlídek. Pokud tedy disponujete dostatkem sil, můžete si cestu o něco prodloužit.

Den 3.: Okruh přes Matterhorn glacier trail zpátky do Zermattu

Poslední den vás čeká výstup k chatě Gandegg Hut. Ta už se nachází velmi blízko ledovců. Během celé trasy budete zdolávat poměrně náročný terén, proto na ni spotřebujete více času. To vám ovšem vynahradí fascinující výhledy na Furgggletscher a toulání se kolem ledovcových jezer. Cestu na chatu si i v tomto případě můžete zkrátit lanovkou. Trasa je 13 kilometrů dlouhá a zabere osm hodin. (700 m nahoru, 700 m dolů). Po ní vás už čeká jen sjezd či sestup zpátky do Zermattu.

Foto: archiv Filipa Mayera

