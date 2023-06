Co se stalo 14. června? Nedivil bych se, pokud by vás při vyřčení tohoto data nenapadla žádná významná událost. Přesto se jedná o jeden z možná nejvýznamnějších milníků naší novodobé historie. V tento den, před 20 lety, se konalo první a dosud jediné referendum v naší historii. V tento den se více než 77 procent hlasujících rozhodlo podpořit vstup Česka do Evropské unie.

Přesto, že tato kapitola již nějakou dobu trvá, její dopady na naše životy řada spoluobčanů nevnímá. Je to až paradoxní, jak snadno se dostalo naše členství v EU do pozadí společenského zájmu a jakým směrem se současná debata o další integraci ubírá. Ke zklamání těch, kteří pro vstup do EU s nadšením hlasovali.