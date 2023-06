Takzvaný AI Act, který minulý týden ve čtvrtek schválil Evropský parlament jasnou většinou 499 : 28, změní mnohé. Co do rozsahu činností bude například pro firmy srovnatelný s GDPR. A je tedy dobré říct si, proč byl vlastně přijat a co způsobí. Jde...

Komentář Jakuba Marečka