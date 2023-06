Do komunitního centra na návsi středočeské obce Bašť chodí místní na lekce jógy nebo kruhový trénink, pro jejich potomky jsou tu sportovní či taneční kroužky. Tělocvičnu a vedlejší menší sál budou ale děti už brzy využívat i jinak – od září se tady bude učit 64 prvňáčků. „Polovina velkého sálu ale musí zůstat i dál komunitním centrem, takže prostor pro sportování a další aktivity bude oddělen,“ vysvětluje starostka obce Kateřina Nováková.

Že by na jedné straně tělocvičny lidé posilovali a za zástěnou si zároveň například hráli školáci ve školní družině, podle ní ale „snad“ nehrozí. „Počítáme s tím, že do třetí hodiny odpolední už snad odejde víc dětí a my je budeme moci spojit do jedné třídy, abychom hlavní sál uvolnili,“ doufá Nováková. Na obědy pak budou děti chodit o patro níž do místní kavárny. „Je sice malá, ale jsme rádi i za to,“ říká starostka.