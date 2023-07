Poválečná obnova Ukrajiny bude stát v přepočtu biliony korun. Kde na to vzít? Ukrajina sama svou rekonstrukci v žádném případě plně zaplatit nedokáže. A proto politici stále víc mluví o tom, aby se na obnově zničené země výrazně podílel agresor, tedy Rusko. Západ hned na začátku války v rámci sankcí zmrazil Rusku prostředky, které by pokryly velkou část toho, co je podle odhadů na rekonstrukci Ukrajiny potřeba. Bylo by tedy možné je ve prospěch Ukrajiny použít? A jaká rizika v takovém případě hrozí Evropě?

Kolik bude Ukrajina potřebovat?

Odhady se různí. Světová banka přišla s částkou 411 miliard dolarů, tedy necelých devět bilionů korun. To je téměř trojnásobek ukrajinského ročního hrubého domácího produktu.

Kdo to zaplatí?

Ukrajina sama samozřejmě ne. Spojené státy nebo země Evropské unie zdůrazňují, že jsou připraveny Kyjevu s obnovou země velmi štědře pomoci. Zároveň ale opakují, že za svou agresi by mělo zaplatit i Rusko, a to i zásadním příspěvkem na obnovu toho, co na Ukrajině zničilo. Jenže pokud se v Moskvě zcela nezmění režim, lze si jen těžko představit, že by ruští politici peníze poslali dobrovolně, například ve formě reparací.