Vzpoura Prigožinových wagnerovců, které brzy došel dech, za sebou nenechala mnoho obětí. Nepočítáme-li piloty sestřelených armádních vrtulníků a letadel. Jejich řady možná časem rozšíří vůdčí postavy vzbouřenců včetně samotného Jevgenije Prigožina, ale to není předmětem našeho zájmu. My se zaměříme na ruské oběti v ekonomické a finanční oblasti.

V kontextu války se nejedná o rozhodující položky, ale přesto je Rusko pocítí. Bezprostřední dopad na ekonomickou aktivitu bude podle všeho minimální a krátkodobý. Za červen máme k dispozici pouze indikátory sentimentu podnikatelů a ty nadále vykreslují pozitivní příběh rostoucí ekonomiky. Nicméně je pravděpodobné, že v tvrdých datech uvidíme dočasný výpadek spotřebitelské poptávky či narušení ekonomické aktivity ve vzpourou dotčených částech země.

Faktické rozpouštění wagnerovců oslabilo ruské síly na Ukrajině. Ruské vedení však zatím odmítá úvahy o další mobilizaci, která by ještě více ztížila tristní situaci na trhu práce, kde většina odvětví trpí nedostatkem pracovních sil. Zalepení „díry“ po wagnerovcích určitě dále zatíží ruský státní rozpočet. Již v květnu dosáhl jeho deficit 3,4 miliardy rublů. To odpovídá dvěma procentům HDP a je to více než schválený deficit za celý rok 2023.

Válka postupně požírá nejen stále větší díl rozpočtu, ale i ekonomiky. Ta se sice udrží v pásmu růstu – centrální banka očekává 1,25 procenta v tomto i příštím roce –, ale jeho kvalita a podíl soukromého sektoru budou upadat. Stále větším problémem se bude stávat inflace. Ta se v nejbližších měsících díky kombinaci negativních nabídkových faktorů a oslabení rublu vrátí nad čtyřprocentní cíl centrální banky. Ta bude možná již tento měsíc nucena přistoupit ke zvýšení úrokových sazeb ze současných 7,5 procenta.

Jednoznačnou obětí je ruský rubl, který od začátku Prigožinovy vzpoury ztratil téměř devět procent a více než zdvojnásobil své letošní ztráty. Peníze, jak známo, hlasují jako první a účet od Putinova kuchaře se nechce platit nikomu, kdo si nic neobjednal.