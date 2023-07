Současnému americkému prezidentovi se ten termín nejdříve ani trochu nezamlouval, protože ekonomičtí komentátoři z konzervativních médií ho používali v negativním, hanlivém kontextu. Teď si ovšem demokratický prezident slovo „bidenomika“ nejen přivlastnil, ale postavil na něm i svoji kampaň k možné obhajobě Bílého domu. Ze strany Joea Bidena jde zároveň o přímé, záměrné popření principů republikánské ekonomické politiky, kterou symbolizovalo prezidentství Ronalda Reagana. Bidenův Bílý dům nyní vyhlašuje, že „reaganomika“, podle které by měl stát do ekonomiky zasahovat co nejméně, je nejen zavátou minulostí, ale že Ameriku poškodila. Cestou k prosperitě USA je podle Bidena a demokratů naopak vládní, řízená podpora vybraných odvětví.

