V červnu jsme vám pomohli ušetřit nejvíc. Právě tak se chlubil loni v létě řetězec Albert v letácích do poštovních schránek i na sociálních sítích. Reklama, kterou postavil na výsledku spotřebitelského testu MF Dnes, má nyní dohru u soudu. Ten řeší, co je ještě dovolené přehánění a co už je naopak klamavá reklama a nekalá soutěž.

Uvedenou reklamu totiž napadl konkurenční řetězec Lidl a případ tak začal minulý týden projednávat Městský soud v Praze. Lidlu se nelíbí, jak Albert „zneužil“ test, v němž deník porovnal deset položek při nákupu v pěti různých supermarketech, který provedl první červnové úterý. Albert v testu vyšel nejlevnější. „Jediný nákup pouhých deseti položek, a navíc v jeden den, nijak nevypovídá o červnových cenách v jeho prodejně,“ poukázal právní zástupce Lidlu Radovan Kubáč.