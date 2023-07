Ano, lze sice chodit po horách v mokasínech, ale co si budeme – po několikahodinovém trekkingu, kdy vám to sice sluší, ale ve výpravě jste na chvostu a ještě se stáváte držitelem největšího množství puchýřů, vám to jako dobrá volba připadat nebude. A právě kondice a rychlost jsou kritéria, která lze uplatnit i na výsledky našeho nedávného výzkumu na téma daní v regionu střední Evropy z pohledu digitalizace. Jak si tedy Česko vede ve srovnání s okolními středoevropskými státy?

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se