Koruna v posledních dnech začala oslabovat a dostala se na nejslabší úroveň od konce minulého roku – mírně nad hranici 24 Kč za euro. Hlavní příčina oslabování jde na vrub očekávání poklesu úrokových sazeb ČNB. To se v posledních měsících střídalo podle přicházejících dat z ekonomiky, komentářů představitelů centrální banky či vývoje globální ekonomiky. Důležitým impulzem však bylo oznámení polské centrální banky, že začne brzy úrokové sazby snižovat. Trh se tak naladil na brzké snižování sazeb i v české ekonomice. Zmenšující se rozdíl mezi úrokovými sazbami v zahraničí a v tuzemské ekonomice činí korunu méně atraktivní z pohledu zahraničních investorů, a někteří tak své korunové pozice ukončují, což vede k jejímu oslabení.

Sázky na snižování sazeb či budoucí oslabování kurzu koruny dále zesílily po údajně holubičích komentářích viceguvernérky Evy Zamrazilové minulý týden na rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny. Zamrazilová však jen komentovala poslední jarní prognózu ČNB, která na konci příštího roku očekává kurz koruny 24,5 Kč za euro. A k tomuto se vztahoval i komentář, že ČNB očekává do roka oslabení koruny. Při diskusi o zamrzlém hypotečním trhu viceguvernérka zmínila, že sazby ČNB v průběhu roka poklesnou, což umožní i snížení hypotečních sazeb. To opět nebylo žádné překvapující tvrzení, které by naznačovalo, že ČNB hodlá snižovat sazby rychleji, než doposud avizovala. Trh je však nyní přesvědčen o tom, že sazby v tuzemské ekonomice půjdou rychle dolů, a mezi řádky tak čte i to, co tam není.

Nepřiměřená očekávání trhu se však centrálním bankéřům nelíbí. Radní Jan Procházka ve snaze zmírnit tlak na korunu záhy oznámil, že úrokové sazby letos dolů jít vůbec nemusí, jelikož na načasování snižování sazeb se v bankovní radě nenajde konsenzus. I takový scénář si lze představit, tj. první snížení sazeb až začátkem příštího roku. Nicméně i pokud ČNB nakonec ke snižování sazeb letos přistoupí, bude to menší snížení, než jaké čeká trh, což v dalším navazujícím vyjádření zmínil v úterý také viceguvernér Jan Frait.